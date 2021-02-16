Каратисты из ДНР победили на соревнованиях в Сочи

В своей возрастной категории первое место заняла донецкая спортсменка Марина Гайдоба. Фото: пресс-служба администрации города Донецка

C 5 по 7 февраля в Адлере на побережье Черного моря прошли чемпионат и первенство города Сочи по косики каратэ. В соревнованиях участвовали около 350 спортсменов из Российской Федерации, а также спортивная делегация от Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации города Донецка.

- Республиканскую сборную в Сочи представляли 4 спортсмена из Донецка. В результате они выиграли 6 золотых медалей в разделах ката (это одиночное выступление на владение техникой каратэ) и кумитэ (спарринг с партнером), - рассказали в мэрии.

В столичной администрации также отметили, что члены сборной являются воспитанниками президента Федерации косики каратэ ДНР Евгения Миронова.

Читайте также

Все номинации отданы медикам: В ДНР объявили победителей конкурса «Человек года»

В 15 номинациях конкурса было отмечено 17 победителей (подробнее)