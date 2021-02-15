Главврач Горловской горбольницы рассказала о состоянии пострадавшего в результате теракта комбата НМ ДНР

Сработало самодельное взрывное устройство Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Командир 1-го батальона НМ ДНР Сергей Попов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила главный врач Городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.

- Было кровотечение, открытый перелом правого бедра, травматический шок. На данный момент уже проведены все необходимые операционные вмешательства. Наложили аппарат Елизарова. Сосуды и нервы не повреждены. Находится сейчас в реанимации под наблюдением, под анестезией. Принимаются все меры, - рассказала она.

Напомним, что около восьми часов утра в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона Сергей Попов и его дочь. Представители Республики заявили о теракте. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - террористический акт. Ведутся следственные действия.

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