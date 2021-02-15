«Это военное преступление»: Омбудсмен ДНР выступила с заявлением по факту теракта в Горловке

Осколки и части от взорвавшегося авто отлетели на десятки метров. Фото: t.me/neoficialniybezsonov
Подрыв автомобиля с комбатом Народной милиции ДНР и его дочерью, который произошел сегодня в Горловке, является военным преступлением и направлен на эскалацию конфликта в Донбассе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе Дарья Морозова.
- Это пример наплевательского отношения Украины к принципам и нормам международного права, - считает омбудсмен.
По ее мнению, люди, которые шли на теракт, понимали, что пострадает не только водитель, но и несовершеннолетний ребенок, который был рядом.
- Под угрозой могли оказаться и прохожие, ведь осколки и части от взорвавшегося автомобиля отлетели на десятки метров, - подчеркнула Морозова.
Омбудсмен призвала мировых правозащитников дать оценку случившемуся и повлиять на украинскую власть, чьи действия являются недопустимыми и ведут к новому витку вооруженного конфликта в Донбассе.
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