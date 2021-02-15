Теракт в Горловке: В машине комбата при взрыве находилась и его дочь

В ДНР совершено покушение на командира 1-го батальона Народной милиции. Фото: Telegram / Неофициальный Безсонов

Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале, что во время теракта в Горловке в машине, под которой было установлено взрывное устройство, вместе с комбатам также находилась дочь.

- Около часа назад в Горловке был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным «Длинный», который в это время вез дочь в школу. Комбат и его дочь на данный момент в больнице, — сообщил Даниил Безсонов.

Ранее сообщалось, что на место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Началось разбирательство по факту случившегося. Устанавливаются детали и прорабатываются версии.

Читайте также

В машине находился вместе с дочкой дочерью: В ДНР совершено покушение на командира 1-го батальона

Взрывной устройство было установлено на днище автомобиля (подробнее)