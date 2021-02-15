Украинские пограничники скрывают кражу железнодорожного полотна вблизи российской границы

На металл разбирают покрытие закрытой ветки РЖД (архивное фото) Фото: Иван ПРОХОРОВ

Украинские пограничники покрывают демонтаж железнодорожного полотна вблизи села Зориновка на подконтрольной Киеву части Луганщины. Полотно разбирается на металл ночью - под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое». Об этом сообщил местный житель, позвонивший на «горячую линию» Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Он рассказал, что закрытую ветку РЖД, которая проходит по территории Украины от Зориновки до Благодатного, демонтируют с негласного согласия Луганского пограничного отряда ГПСУ, - цитируют в ведомстве заявителя.

Со слов позвонившего, цена вопроса немалая - порядка 10 тысяч гривен, а разбирать полотно разрешают тем, кто дружит с руководством погранотряда.

Напомним, в Министерстве внутренних дел ЛНР продолжает работать «горячая линия», телефоны: (0642) 50-95-91, (0642) 58-51-17.

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