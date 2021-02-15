За все время в ДНР выявили более 22 тысяч инфицированных COVID-19

14 февраля исследования на заболевание COVID-19 в Республике не проводились Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За все время пандемии в ДНР количество подтвержденных случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией составило 22 760. Из них продолжают лечиться 7 328 больных, полностью выздоровели и выписаны из больниц 13 506 человек, а 1 926 пациентов скончались от болезни. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Кроме того, за сутки выявили 33 больных пневмонией, это на 9 случаев меньше, чем днем ранее. Из них госпитализировали 18 человек, - сообщили в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что 14 февраля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с санобработкой лаборатории.

Напомним, что в Республике продолжает проходить вакцинация от коронавируса. В феврале ожидается поступление новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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