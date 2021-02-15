В ДНР возбудили дело о теракте по факту подрыва машины военного в Горловке

Фото с места теракта. Фото: Телеграм / Неофициальный Безсонов

В министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту подрыва автомобиля военнослужащего Народной милиции в Горловке.

- Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - террористический акт. Ведутся следственные действия, - заявили в МГБ ДНР.

Также в министерстве госбезопасности отметили, что в момент подрыва в машине находилась его малолетняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Горловке был ранен командир 1-го батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики Сергей Попов (позывной «Длинный»). Около восьми часов утра сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился комбат. В НМ ДНР возложили ответственность за теракт в Горловке на украинское командование

В ведомстве заявили, что взрыв организовали боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад».

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