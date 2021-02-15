За сутки в ЛНР не зарегистрировали ни одного заболевшего коронавирусом

В Республиках Донбасса продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За истекшие сутки в Луганской Народной Республике не зарегистрировали ни одного нового случая заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Летальных исходов среди пациентов с таким диагнозом тоже не было. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- За время пандемии в ЛНР коронавирусом заболел 2 871 житель. Из них полностью выздоровел и были выписан из больниц 2 381 пациент, а 249 человек умерли от болезни, - рассказали в министерстве.

Напомним, что в Республиках Донбасса продолжается вакцинация от коронавируса. Несколько тысяч доз российского препарата «Спутник V» гуманитарным грузом прибыли в Донецк и Луганск еще 31 января. Поступления следующей партии вакцины ожидают в феврале.

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