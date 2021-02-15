В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ

Противник продолжает нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки территорию ДНР украинские военные обстреляли один раз - с применением гранатомета. Противник продолжает нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрел ВСУ попал район села Спартак к северу от Донецка. Огонь велся из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) со стороны подконтрольной Украине Авдеевки, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что общее количество использованных украинскими военными боеприпасов составило 4 единицы. Также был зафиксирован взрыв в окрестностях Марьинки к западу от Донецка - в нарушение условий перемирия противник продолжает там вести окопные работы.

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