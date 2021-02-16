В ДНР вернулся «Мобильный кинотеатр»

В феврале «Молодая Республика» организовала бесплатный кинопоказ также для жителей прифронтового Тельманово. Фото: mrespublika.ru

Проект «Мобильный кинотеатр» возобновил свою работу в ДНР после 4 месяцев перерыва. Первый в этом году бесплатный показ фильма прошел и для жителей Харцызска. Об этом сообщили в общественной организации «Молодая Республика».

- Зрители увидели кинокомедию «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым, - рассказали в организации.

Напомним, что бесплатные показы фильмов в Республике приостановили с сентября 2020 года из-за пандемии коронавируса. Теперь проект возобновили - с соблюдением всех необходимых мер защиты. На входе в кинотеатр зрителям меряют температуру, выдерживаются масочный режим, социальная дистанция и требование о 50-процентной наполняемости зала.

Следующий показ состоится сегодня в поселке Троицко-Харцызск.

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