В Тельманово откроют прививочный пункт для вакцинации от коронавируса

Медики говорят, что желающих вакцинироваться сейчас очень много, а ехать в другие районы за прививкой жителям далеко и неудобно. Фото: denis-pushilin.ru

В Центральной районной больнице Тельмановского района в ДНР вскоре может появиться свой прививочный пункт для вакцинации от коронавируса. Такую возможность обещал рассмотреть во время рабочего визита в медучреждение руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Дам поручение министру здравоохранения, чтобы он проработал вопрос. Тем более, здесь находится ковидная база, поэтому справедливо, чтобы и прививочный кабинет тут был, - отметил Глава ДНР.

По словам главврача больницы, сейчас почти все сотрудники ЦРБ хотят вакцинироваться. Кроме того, на прививку от коронавируса уже записались несколько сотен жителей района, многие из которых - люди преклонного возраста, которые попадают в группу риска.

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