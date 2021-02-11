В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной 11-летней Киры Загребы из Горловки. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Время добрых».- У девочки диагностировали острый - миелоидный лейкоз, - сказали волонтеры.Мама ребенка – медик. Она рассказывает, что такого диагноза даже предположить не могла. Болезнь у Киры началачь достаточно безобидно. С боли в горле.- Я и не думала паниковать. Подумаешь, ларингит. Справимся. Мою уверенность укрепило заключения педиатров и инфекционистов. Даже увеличение лимфоузлов у Киры меня не насторожило – у детей при вирусных и бактериальных инфекциях это обычное дело, - вспоминает женщина. - На нашем медицинском языке клиническая картинка была для меня ясна – инфекционный мононуклеоз. Да, инфекция, конечно, тяжелая, но не смертельная.Было начато стандартное лечение. Однако через несколько дней начали появляться сомнения – лекарства совсем не помогали.- А в одну из ночей я проснулась от плача Киры, - говорит мама. - Мой ребенок плакал от боли в горле. То есть горло болело настолько сильно, что моя девочка спать не могла. Утром мы помчались в инфекционное отделение. В анализе крови снова были мононуклеары, а вместе с ними непонятные клетки крови…С Горловской поликлиники направили в Донецкую онкогематологию. Дальше, по словам родительницы ребенка, все развивалось стремительно и страшно – пункция, несколько дней ожидания и наконец диагноз – острый миелобластный лейкоз. Редчайший и тяжелейший вид рака крови.- Дальше в экстренном порядке была назначена высокодозная химиотерапия – Кира ее еле пережила. Несколько дней мой ребенок находился на грани жизни и смерти… Прогнозов не давал никто… Но она смогла. Она выстояла этот первый раунд в борьбе за свою жизнь, - сказала женщина.Московские онкологи сделали заключение – необходима трансплантация костного мозга. Такую операцию в Республике не делают, она возможна только в России или заграницей.- Первое и самое важное для нас сейчас это найди донора для Киры. Самое страшное понимать, что от тебя ничего не зависит, что ты бессилен перед этим монстром…Что в любую минуту может все изменится… Впереди страх и неизвестность… - сказала мама Киры.Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:+380714361061+380713524822Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryhРеквизиты ФондаАО \\"Тинькофф Банк\\"ИНН 6165222817БИК 044525974к/с 30101810145250000974р/с 40703810000000713460Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)WebMoney R924144715246PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ruЯндекс Деньги 410018194814385ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Онкология – не приговор!» Как донецкие волонтеры помогают смертельно-больным детям«Комсомолка» пообщалась с командой благотворительной организации «Время добрых» (подробнее)