В трех городах ЛНР временно отключат ТВ и радио

Эфирное вещание будет отсутствовать в домах с 8.00 до 14.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 по 18 февраля в трех городах Луганской Народной Республики отключат эфирное вещание для профилактики. Об этом сообщили в Министерстве связи и общественных коммуникаций ЛНР.

- В Республике продолжают вести плановые профилактические работы. В связи с этим с 16 по 18 февраля в Луганске, Ровеньках и Чернухино частично будет отсутствовать телерадиовещание, - проинформировали в ведомстве.

Плановую профилактику оборудования проведут в дневное время. Так, в Луганске 16 февраля с 8.00 до 14.00 временно приостановят вещание телеканала «Россия 24», в Чернухино - «Луганск 24» и «НТВ».

17 февраля в это же время в Луганске профилактические работы затронут «Радио 7», а 18 февраля в Ровеньках на аналогичный период отключат телеканал «Пятницу».

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