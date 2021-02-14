В этом году в курортном поселке Седово улучшат качество воды в кранах

Седово ожидает масштабная реконструкция Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году в единственном в ДНР курортном поселке Седово планируют заменить все водоводы. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- Проектная стоимость предстоящих работ - около 150 миллионов рублей. Уже в следующем году собираемся реконструировать и всю канализационную систему поселка, - сообщил он.

На ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы в этом году власти Республики направят 1,8 миллиарда рублей.

- Лимиты утверждены постановлением Правительства - 1,2 миллиарда рублей выделяют на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, реконструкцию инженерных сетей. Еще 600 миллионов выделяется на объекты восстановления и капитальные ремонты объектов социальной сферы, - сказал Сергей Наумец.

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