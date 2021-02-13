Донецкий ботанический сад приглашает на программу «Делись любовью»

Дончан ждут праздничные фотозоны. Фото: vk.com/don_bot_sad

В морозный день 14 февраля Донецкий ботанический сад приглашает жителей ДНР в субтропики на праздничную программу, посвященную Дню святого Валентина.

Можно принять участие в «Ботанической свадьбе», произнести клятву любви своим «вторым половинкам» и получить «Свидетельство о браке» от ботсада. Для дончан пройдут мастер-классы «Семейное дерево» и «Лодочка любви», на которых покажут, как ухаживать за растениями, которые несут в дом любовь и благополучие.

Кроме того, посетителей приглашают на чаепитие «Горячие чувства», где можно попробовать травяные сборы, выращенные в ботсаду. А в 17.30 начнется вечерняя романтическая экскурсия.

Подробности можно узнать по телефону на сайте ботанического сада. Также обязательна предварительная запись на мастер-классы, вечернюю экскурсию, романтическое свидание или признание.

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