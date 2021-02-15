Военнослужащих Народной милиции в ДНР привили от коронавируса

Перед началом вакцинации военнослужащие прошли медицинский осмотр. Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Военнослужащие управления Народной милиции Донецкой Народной Республики прошли 1-й этап вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Для военнослужащих Народной милиции ДНР провели первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

В силовом ведомстве уточнили, что каких-либо побочных эффектов или осложнений у привитых не наблюдается. Второй этап вакцинации планируют провести через 3 недели.

Напомним, сотрудников Народной милиции начали вакцинировать в числе первых в Донецкой Народной Республике. Для этих целей оборудовали процедурные кабинеты в медицинских ротах воинских частей.

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