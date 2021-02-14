Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец проинспектировал восстановление жилья и школ в Ясиноватой. Фото: Минстрой

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец посетил с рабочим визитом Ясиноватую. Он проинспектировал восстановление жилья и школ.

- На каждом из объектов мы осматривали качество выполняемых работ, а также возможность полноценной эксплуатации объекта после проведенного ремонта, - сказал министр.

Сергей Наумец посетил и Ясиноватскую санаторную школу-интернат № 14. Здание 1963 года постройки пострадало в 2014-м, со стороны ВСУ были нанесены значительные повреждения здания учебного корпуса. В 2017 году было повреждено остекление входа в школу.

Силами педагогов, а также при поддержке Ясиноватской железной дороги были произведены восстановительные работы здания школы. Однако, учитывая тот факт, что капитальный ремонт в учебном заведении ни разу не проводился, еще надо очень много сделать. Министр попросил руководство школы подготовить перечень первоочередных работ для внесения их в программные мероприятия на этот год.

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