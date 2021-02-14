15 февраля в Донецке будет ясно, - 7 градусов

Завтра в Донецке будет ясно, - 7 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 15 февраля будет ясно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус пяти до минус семи градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 10 метров в секунду.

15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье - такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает - весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье - весна будет ранней и теплой. «Если в этот день снежок - весной будет дожжок», то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды - весна будет теплой и ранней.

По прогнозам синоптиков, 16 февраля погода существенно не поменяется.

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