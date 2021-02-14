В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 15 февраля

Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 15 февраля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщили, что в понедельник, 15 февраля, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.

- В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30, - говорится в сообщении оперштаба.

Для въезда в ДНР необходимо разрешение межведомственного штаба, а для выезда нужна регистрация или прописка в Украине. При въезде на территорию Республики, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационар для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ. В случае отрицательного результата - заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата - направляются в стационар для дальнейшего обследования.

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