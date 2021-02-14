В Донбассе ВСУ готовят провокации в преддверии встречи Контактной группы

ВСУ готовят провокации в преддверии встречи Контактной группы. Фото: штаб ООС

Украинские боевики в преддверии очередного заседания Контактной группы готовят провокации в районах Станицы Луганской и Счастья для дискредитации Народной милиции. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что преступные задачи были возложены на националистически настроенных боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады Шворока.

- В районе Счастья и Станицы Луганской приступили к работе съемочные группы киевских телеканалов ICTV и «5 канал» под контролем офицеров 74-го центра информационно-психологических операций. Их целью является подготовка постановочных видеосюжетов о фактах обстрелов со стороны Народной милиции с последующей демонстрацией на очередной встрече Контактной группы, которая запланирована на 16-17 февраля, - сказал представитель Народной милиции.

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