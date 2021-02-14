За все время коронавирусом в ДНР переболели 13 506 человек

Многим после ковида нужна реабилитация Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 22 760 человек.

- На сегодня в Республике на лечении от COVID-19 находятся 7328 пациентов, выписаны - 13 506 человек, умерли – 1926, - сообщает Минздрав.

Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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