В Донбассе на позициях ВСУ в районе Золотого-4 прогремел взрыв

На позициях ВСУ в районе Золотого-4 прогремел взрыв. Фото: штаб ООС

В ЛНР народная милиция зафиксировала взрыв на позициях украинских военных в районе Золотого-4. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксирован один взрыв на позициях 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое-4, после которого отмечено прибытие санитарного автомобиля, - говорится в сообщении УНМ.

Напомним, что сейчас в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.

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