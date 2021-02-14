В Донбассе трое украинских военных подорвались на минных заграждениях, ранее установленных сослуживцами

Трое украинских военных подорвались на минных заграждениях, ранее установленных сослуживцами. Фото: штаб ООС
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли, подорвавшись на своих минах. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Нашей разведкой отмечено перемещение на наблюдательный пост Новолуганского личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады, которые были отправлены в зону ответственности 59-й мотопехотной бригады. Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения трое десантников подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады, - отметил он.
Один боевик погиб на месте, еще двое скончались, не дождавшись медицинской помощи.
- К трагическим последствиям привело решение командира 59-й бригады Шаповалова, отдавшего указания на минирование местности в районе боевых позиций, - добавил Осадчий.
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