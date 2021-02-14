В ДНР кислородную поддержку получают 1118 больных пневмониями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР воспаление легких за сутки выявили у 39 человек, из них 24 - госпитализировали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 57 случаев меньше, чем за прошедшие сутки,- говорится в сообщении Минздрава.

Всего в Республике на лечении 1118 пациентов с пневмониями, из них 476 - на кислородной поддержке (плюс 11 за сутки).

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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