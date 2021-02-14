Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 февраля 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят 7 328 человек

Социальная ответственность крайне важна в эпоху коронавируса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 22 760 человек.

- За 13 февраля проведено 148 исследований, из них выявлено 32 случая заболевания и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщает Министерство здравоохранения.

Сложной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 39 случаев пневмоний, на 57 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 24. Всего на лечении 1118 пациентов с пневмониями, из них 476 - на кислородной поддержке (плюс 11 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находятся 7328 пациентов, выписаны - 13 506 человек, умерли - 1926.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 2 871 человека

Об этом сообщает Минздрав (подробнее)