За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 2 871 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 2 871 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2374 человека, - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее в Республике были подтверждены 2834 случая заражения коронавирусом, 249 заразившихся скончались.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

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