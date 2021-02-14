За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 2 871 человека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За все время коронавирус в ЛНР зарегистрировали у 2 871 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2374 человека, - говорится в сообщении Минздрава.
Ранее в Республике были подтверждены 2834 случая заражения коронавирусом, 249 заразившихся скончались.
Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
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