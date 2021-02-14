Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 49 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 22 760 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 13 февраля проведено 148 исследований, из них выявлено 32 случая заболевания и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находятся 7328 пациентов, выписаны – 13 506 человек, летальных случаев – 1926.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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