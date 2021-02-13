Погода в Донецке: 14 февраля будет без осадков и днем 8 градусов мороза

В Донецке будет ветрено и морозно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

14 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике с утра ожидается пасмурная погода, местами небольшой снег. Во второй половине дня проглянет солнце. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -8…-11 градусов. Западный ветер будет дуть скоростью от 5 до 7 м/с, порывами до 13 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память мученика Трифона (232-250), пострадавшего за веру при императоре Деции Траяне. В народном месяцеслове день получил название Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон. По приметам судили о том, какая будет весна, а также угадывали погоду на ближайшие дни. Если много звезд на небе, весна будет поздняя. Если к концу дня небо покроется прозрачными белыми облаками, погода будет хорошая. Если в этот день тепло, то ближайшие 30 дней будут теплые. Снег идет – к дождливой весне. Морозный день – весна будет поздней и холодной. Увидеть падающую звезду – к теплой весне.

По прогнозам синоптиков 15 февраля будет солнечно. Температура воздуха течение дня будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

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