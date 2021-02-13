В Тельманово скоро восстановят дом детского творчества, который пострадал от обстрелов ВСУ

Ирина Ермолаева рассказала, что здание шесть раз подвергалось обстрелам ВСУ. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 13 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал восстановление дома детского и юношеского творчества в поселке Тельманово. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя государства.

Директор дома творчества Ирина Ермолаева рассказала, что за 2014–2016 годы здание шесть раз подвергалось обстрелам, были разбиты окна и двери. В 2014 году из-за морозов полностью разморожена отопительная система, вышли из строя канализация и водоснабжение.

Ремонт планируют завершить 25 марта. Первый этаж здания займут музыкальная и детско-юношеская спортивная школы. А на втором этаже будет находиться сам дом детского и юношеского творчества. В его 18 кружках будут заниматься почти 500 детей. Денис Пушилин обещал посодействовать в обновлении материально-технической базы.

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