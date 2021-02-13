В Попасной капеллан продавал наркотики бойцам 92-й бригады ВСУ

Наркотики востребованы на передовой среди бойцов ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В 92-й отдельной механизированной бригаде ВСУ скандал. Сотрудники украинской военной службы правопорядка (ВСП) задержали капеллана при попытке продать наркотики военнослужащим ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Служителя церкви поймали вместе с одним из бойцов соединения на позициях механизированного батальона в районе подконтрольной Киеву Попасной. Теперь комбриг полковник Павел Федосенко пытается «договориться» с военной полицией, чтобы не докладывали в вышестоящий штаб.

Тем более, что в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север» прибыли представители духовного управления капелланов украинской церкви. С целью «поднятия уровня морально-психологического состояния, а также выявления бойцов, склонных к наркотикам и злоупотреблению алкоголем».

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