Спасатели пришли на помощь водителю, который попал в аварию в Торезе

Пострадавшего передали работникам «скорой». Фото: МЧС ДНР

12 февраля спасатели МЧС ДНР пришли на помощь водителю, который попал в аварию в Торезе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Гагарина. Водитель автомобиля ВАЗ 2109 совершил столкновение с железобетонной опорой.

- Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали 39-летнего жителя из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в больницу Тореза, - говорится в сообщении.

От МЧС ДНР привлекались 2 машины и 10 сотрудников.

Тем временем, в связи с ухудшением погодных условий в ГАИ призвали водителей и пешеходов быть внимательными на проезжей части дорог и тротуарах.

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