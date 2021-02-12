В Гортехнадзоре ДНР установили причины аварии на шахте имени Скочинского

Несчастный случай признан связанным с производством Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Специальная комиссия по расследованию аварии на донецкой шахте имени А. Скончинского остановилась на двух основных причинах трагедии. Об этом ДАН сообщил руководитель комиссии, заместитель председателя Государственного Комитета горного и технического надзора ДНР Сергей Скрипка.

— Комиссия классифицирует аварию, произошедшую 17 ноября 2020 года, как пожар, осложненный взрывами метановоздушной среды с участием угольной пыли. Пожар возник в выработанном пространстве лавы. Причиной пожара явилось самовозгорание угля с последующим воспламенением метана, — рассказал Скрипка.

Авария произошла, во-первых, из-за технического нарушения производственной среды. На предприятии был повышен предельный допустимый уровень метана, который не удалось в итоге устранить. Во-вторых, из-за нарушений трудовой и производственной дисциплины. Работников шахты обвинили в невыполнении своих должностных обязанностей. Материалы расследования переданы для дальнейшего разбирательства в органы прокуратуры.

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