В Донецке и Республике с вечера выпал снег. Уже ночью мобилизовались коммунальные службы. К утру улицы от снега расчищали 4,5 тысячи коммунальщиков и больше 150 снегоуборочных и посыпочных машин.- Осуществляется расчистка и посыпка дорог, мест наиболее активных пассажиропотоков. В первую очередь внимание уделяется расчистке магистральных улиц, где ездит общественный транспорт, и подъездов к объектам жизнеобеспечения, - рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприна.В случае ухудшения погодных условий количество техники и коммунальных работников, задействованных в уборке, значительно увеличат.По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на этой неделе ожидается неустойчивая погода с осадками. В первой половине недели - в виде дождя с температурой воздуха 2-7 градусов тепла, во второй половине - в виде мокрого снега и снега при температуре воздуха минус 1-6 градусов.ЧИТАТЕ ТАКЖЕКоронавирус в ДНР, последние новости на 9 февраля 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 11 556 человекМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 9 февраля 2021 года (подробнее)