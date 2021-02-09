Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 февраля 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 11 556 человек

Сейчас в Республике на кислородной поддержке 559 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 121 86 человек.

- За 8 февраля проведено 432 исследования, из них выявлено 137 случаев заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Напряженной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 34 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 46. Всего на лечении 1279 пациентов с пневмониями, из них 559 - на кислородной поддержке (плюс 14 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 8432 пациента, выписаны - 11 556 человек, летальных случаев - 1873.

Всего в мире на утро 9 февраля 106 996 125 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 298 749 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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