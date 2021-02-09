В ДНР улицы от снега расчищают 150 снегоуборочных машин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

9 февраля на уборку последствий непогоды в Донецкой Народной Республике вышло порядка 4,5 тысяч коммунальщиков и больше 150 единиц снегоуборочной и посыпочной техники. Об этом сегодня сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Денис Чуприна.

- Коммунальная техника с ночи приступила к ликвидации последствий непогоды. Осуществлялась расчистка и посыпка дорог, мест наиболее активных пассажиропотоков. На утро в работах были задействованы порядка 4,5 тысяч человек и более 150 единиц спецтехники. В первую очередь внимание уделяется важнейшим объектам инфраструктуры - расчистке магистральных улиц, где ездит общественный транспорт, и подъездов к объектам жизнеобеспечения, - сообщил директор департамента.

Денис Чуприна отметил, что в случае ухудшения погодных условий количество техники и коммунальных работников, задействованных в уборке, будет существенно увеличено.

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