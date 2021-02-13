Коронавирус в ДНР: За сутки почти 400 жителей вылечились от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 240 жителей, никто не умер от опасной инфекции. За это время 397 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 574 исследования, из них выявлено 210 случаев заболевания (36,6 %) и у 30 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 22711. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7285 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 13506. Летальных случаев – 1920.

Также за сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 10 случаев меньше, чем за предыдущий день. 72 человека госпитализированы. Всего на лечении 1079 пациентов с пневмониями, из них 510 на кислородной поддержке (+7 за сутки).

Тем временем, медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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