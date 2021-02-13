В ЛНР заявили о прогремевших взрывах на позициях ВСУ в Донбассе

Украинские военные продолжают обстрелы республик Донбасса. Фото: Штаб «ООС»

Украинская сторона продолжает нарушать всевозможные договоренности по Донбассу. Боевики ВСУ проводят инженерные работы, несмотря на то, что с 27 июля действуют допмеры контроля режима тишины.

В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики заявили об очередных прогремевших взрывах на позициях украинских военных. Взрывы были зафиксированы в районах сел Новоалександровка, Орехово и у Золотого-4.

- Взрывы произошли в ходе проведения инженерных работ, - уточнили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Также в нарушение дополнительных мер украинские военные продолжают размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах.

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