«Ваши руки в крови по самые гланды!» Бывший танкист ВСУ обратился к Зеленскому

Анатолий Тараненко требует прекратить обстрелы мирных жителей. Фото: НМ ДНР

Бывший военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Тараненко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить обстрелы мирных городов республик, от которых в первую очередь страдают женщины и дети. Обращение записали в Народной милиции ДНР.

- Вы убиваете не российских воинов, которых здесь нет, а детей и женщин. Для чего ваши войска стреляют по мирным селам и городам? Эта война не нужна, - заявил Тараненко.

Он отметил, что для президента Украины эта война - политическая. Зеленский обещал, что когда придет к власти закончит войну. Но только ему не дают это сделать.

- Или вы сами не хотите? Ваши руки в крови по самые гланды, и вы их не отмоете, – считает бывший украинский боец, который перешел на сторону ДНР.

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