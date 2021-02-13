МЧС ДНР: Гуманитарный коридор под Донецком пересекли 189 человек и 39 автомобилей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 12 февраля, возобновился пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. По данным республиканского МЧС, за день КПВВ в обе стороны пересекли 189 человек и 39 автомобилей.

- На территорию Республики запущено 20 машин и 103 человека. На территорию Украины выпущено 19 автомобилей и 86 человек. За оказанием помощи обратился 41 человек, из них 1 за медицинской помощью, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Напомним, что пункт пропуска «Еленовка» работает два раза в неделю.

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