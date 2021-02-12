Дарья Морозова: Украинская сторона принимает участие в заседаниях гумподгруппы «для галочки»

Стороны не могут приступить к обсуждению новых этапов обмена пленными. Фото: сайт омбудсмена ДНР

Заседания минской подгруппы по гуманитарным вопросам лишены смысла из-за невыполнения Киевом обязательств по процессуальной очистке ранее освобожденных военнопленных. Об этом заявила ДАН уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

— Мы добиваемся от украинской стороны выполнения обязательств по процессуальной очистке уже более 12 месяцев. Нашу позицию в этом вопросе поддерживает координатор от ОБСЕ. Однако в ответ представители Киева в основном просто отмалчиваются. Порою складывается впечатление, что в конференциях они принимают участие «для галочки», — заявила Морозова.

Уточняется, что первые заседания гуманитарной подгруппы в 2021 году прошли в том же ключе. Из-за чего стороны не могут приступить к обсуждению новых этапов обмена пленными. К слову, последний раз обмен прошел в апреле 2020 года.

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