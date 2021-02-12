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Глава ЛНР Леонид Пасечник: Украина за шесть лет не выполнила предусмотренные «Минском» договоренности

Кроме того, руководитель государства отметил, что для Донбасса это было время неоправданных надежд на мир
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Украина за шесть лет не выполнила предусмотренные «Минском» договоренности, считает Глава ЛНР. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Украина за шесть лет не выполнила предусмотренные «Минском» договоренности, считает Глава ЛНР. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Прошло уже шесть лет с момента подписания Минских соглашений Украина так и не выполнила предусмотренных документом договоренностей. Об этом написал Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на своей странице в сети микроблогов Twitter.

— В этот день в 2015 году был подписан «Минск–2». За шесть лет со дня подписания соглашений Украина не выполнила договоренности и значительно усугубила ситуацию, — говорится в сообщении.

Также руководитель государства отметил, что для Республик Донбасса это не просто время переговорного застоя, а шесть лет войны и неоправданных надежд на мир в Донбассе.

Напомним, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан 12 февраля 2015 года. Он был согласован главами стран-участниц Нормандской четверки (Россия, Германия, Франция и Украина).

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