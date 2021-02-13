В ДНР привезли из Южной Осетии 10 тысяч тестов на выявление антител

Тесты помогут проверить наличие иммунитета у тех, кто по долгу службы соприкасается с большим количеством людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Республику поступили наборы реагентов SARS-CoV-2 Antibody для проведения 10 тысяч тестов на выявление антител. Тесты переданы из Южной Осетии в качестве гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Мы благодарны Президенту Южной Осетии и всем ее жителям за своевременную поддержку, - сказал Денис Пушилин.

Тесты помогут проверить наличие иммунитета у тех, кто по долгу службы соприкасается с большим количеством людей.

Напомним, весной прошлого года Донецкая Народная Республика передала Южной Осетии средства индивидуальной защиты, дезинфекционные средства, лекарственные препараты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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