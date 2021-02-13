Под Мариуполем жители перекрыли трассу на Запорожье

Сотни человек перекрыли трассу. Фото: 0629.com.ua

Жители подконтрольного Киеву поселка Никольское (бывшее Володарское) вблизи Мариуполя провели очередной митинг против разработки на их землях месторождения циркония. Причем в этот раз акцию поддержали жители Мариуполя, Волновахи, Мангуша и других населенных пунктов Приазовья.

Протестующие сначала устроили автопробег 200 машин через поселок. А потом перекрыли трассу Запорожье-Мариуполь. Всего собралось около полтысячи человек.

Известно, что пласт циркония занимает около 40 гектаров и расположен в полутора километрах от Никольского. Эта территория выставлена на аукцион, который должен пройти 15 февраля в Киеве.

Два раза жители Никольского уже останавливали начало разработки - в 2004 и 2012 годах. Уже тогда, как отметила жительница поселка Валентина Зайченко, было доказано, что добыча циркония опасна для жизни людей.

Недавно глава Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что добыча возможна только при закрытом способе для обеспечения требований радиационной безопасности.

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