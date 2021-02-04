«Им – деньги, а нам – смерть!» Жители подконтрольного Украине Донбасса протестуют против добычи радиоактивного металла

Протест сельчан поддерживает и поселковый голова Василий Митько. Фото: nikolske-miskrada.gov.ua

Жители поселка Никольское (бывшее Володарское) протестуют против добычи циркония. Всего в полутора километрах от населенного пункта некая частная компания собирается открыть рудник по добыче металла с радиоактивными изотопами.

- Никто не хочет, чтобы у них под боком радиационные металлы добывали. Им – деньги, а нам – смерть, – возмущаются жители.

Протест поддерживает и поселковый голова Василий Митько.

- Мы обратились в Госслужбу геологии и недр Украины и губернатору области с просьбой объяснить ситуацию. От кого исходила инициатива и кто подписывал согласование. Также будет создана депутатская комиссия нашей громады по недопущению открытия карьера. Мы не допустим беспредела и выясним, кто за этим стоит, – заявил Митько.

Глава Мариупольского районного совета Степан Махсма признался, что добывать цирконий хочет Славянский керамический завод. Но не известно, как это будет происходить, где будет перерабатываться руда.

- Мы обязаны думать о безопасности жителей. Но также мы должны думать и о том, где брать деньги на строительство дорог и современных объектов инфраструктуры. У решения проблемы две стороны, – считает руководитель недавно созданного района.

В ситуацию вынужден был вмешаться губернатор подконтролькной Киеву Донецкой области Павел Кириленко. Выяснилось, что на 15 февраля уже назначен аукцион. Причем Министерством защиты окружающей среды были допущены нарушения закона. Решение о продаже месторождения принималось без согласования с громадой, без общественных слушаний, без оценки реальных рисков. Получается, что под шумок войны в Донбассе кто-то решил «продавить» в Киеве решение о разработке опасного месторождения.

Азовское месторождение циркониевых руд было разведано еще во времена СССР. В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка. Запасы редкоземельных руд превышают запасы известных месторождений Канады. В 2012 году уже подобрали инвестора – ООО Азовское рудоуправление». На кону были многие миллионы долларов. Но в те годы жители Володарского смогли остановить строительство циркониевого рудника.

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