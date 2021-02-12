Погода в Донецке: 13 февраля ожидается штормовое усиление ветра

13 февраля ожидается штормовое усиление ветра Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 13 февраля, погода в столице Донецкой Народной Республики ожидается облачная. По прогнозу синоптиков, днем и вечером будет идти мелкий снег. Также ожидается штормовое усиление ветра до 17 метров в секунду.

Утром температура воздуха покажет -10 градусов ниже нуля, днем поднимется – до -8 градусов. Вечером столбик термометра снова зафиксирует -10 градусов мороза.

Народный прогноз погоды. 13 февраля почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи.

Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Когда в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.

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