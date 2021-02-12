Жители ЛНР развернули 200-метровое Знамя Победы

200-метровое знамя было передано в Республику от Саратовской областной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана». Фото: ЛИЦ

Общественники ЛНР присоединились к международной патриотической акции «Навеки в камне, навеки в памяти». В ее рамках они развернули у памятника «Комбата» в Славяносербском районе 200-метрую копию Знамени Победы.

— В преддверии 23 февраля и других памятных дат мы планируем провести подобные флешмобы (акции) на территории всех регионов нашей Республики, — рассказал один из организаторов акции, руководитель общественной организации «Боевое братство Донбасса» Евгений Хмуров.

Жмуров также уточнил, что подобное мероприятие планируется провести 13 февраля в Перевальске и 14 февраля в Луганске.

Добавим, что цель акции «Навеки в камне, навеки в памяти» – почтить память воинов, которые отдали жизни в борьбе с фашизмом, а также призвана обратить внимание общественности на случаи осквернения памятников и мемориалов героев, подчеркнуть важность сохранения истории, частью которой они являются.

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