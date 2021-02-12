В Донецке отметили 103-ю годовщину образования Донецко-Криворожской республики

Сопровождалось возложение цветов почетным караулом, организованный силами курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища. Фото: ОДДР

Сегодня, 12 февраля, в центре Донецке отметили 103-ю годовщину со дня создание Донецко-Криворожской республики. У памятника основателя ДКР Артему (Федору Сергееву) состоялось возложение цветов.

— Сегодняшние мероприятия важны, прежде всего, для того, чтобы молодёжь и наше поколение знали свои исторические и культурные корни. Знали великих деятелей, которые закладывали основы этого движения. И Артём – это человек, который первым начал строить государственность Донбасса, — отметил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

СПРАВКА КП

Донецко-Криворожская республика была основана 12 февраля 1918 года на четвертом областном съезде Советов рабочих депутатов. Она охватывала территории нынешних ДНР и ЛНР, Днепропетровской, Запорожской областей. Частично ДКР также охватывала Харьковскую, Сумскую, Херсонскую, Николаевскую области Украины и российскую Ростовскую. Первой столицей ДКР был Харьков.

Фактически республика просуществовала всего месяц. В марте 1918 года, ДКР включили в состав Украинской Советской Республики. Затем последовала оккупация территории немецко-австро-венгерскими войсками. Официальная ликвидация ДКР произошла в феврале 1919 года. Второй столицей республики считается Луганск.

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