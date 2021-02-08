Денис Пушилин: Тысячи мальчишек из Донбасса будут равняться на поступки Михаила Толстых

Денис Пушилин отдал дань уважения легендарному Гиви. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 8 февраля, в Донецке в четвертую годовщину трагической гибели почтили память легендарного Гиви - Героя ДНР, командира батальона «Сомали» полковника Михаила Толстых. Глава Республики Денис Пушилин вместе с родственниками Михаила и его сослуживцами возложили цветы к месту захоронения на столичном кладбище «Донецкое море». Об этом сообщили в пресс-службе руководителя ДНР.

- Он был самым лучшим и заботливым сыном. Очень любил Донбасс. Миша всегда следил за тем, чтобы у его ребят было все необходимое. Для него бригада была второй семьей. Я очень благодарна, что ребята не забывают его, продолжают его дело, – сказала мама Михаила Нина Михайловна Толстых.

Приехали на могилу родные и близкие Михаила Толстых. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин отметил выдающиеся личные качества Гиви как народного командира.

- Михаил любил повторять: «Истинные герои – наши люди». А сам был первый из них – народный командир, ставший легендой при жизни за свое бесстрашие, военную смекалку. Враг в открытой битве одолеть его не смог, подослал убийц в тыл, показав всю степень своей трусости и подлости, – сказал Глава ДНР.

Он подчеркнул, что батальон «Сомали» сражался в самых горячих точках Донбасса. На поле боя мало было равных Михаилу Толстых. Гиви навсегда останется в памяти жителей Республики.

- Тысячи мальчишек из Донбасса будут равняться на его поступки, продолжая ратное дело Михаила Толстых, – отметил Денис Пушилин.

Бойцы батальона «Сомали» почтить память своего первого командира. Фото: denis-pushilin.ru

Напомним, Михаил Толстых принимал участие в боях за Славянск, в обороне Иловайска и Снежного, в освобождении Углегорска и Дебальцево, взятии Донецкого аэропорта. Жизнь легендарного Гиви оборвалась утром 8 февраля 2017 года. Он погиб от взрыва в своем кабинете на территории батальона в Макеевке.

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