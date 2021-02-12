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Коронавирус Covid-19

Военные ЛНР рассказали о своем самочувствии после первого этапа вакцинации от коронавируса

Военнослужащие прошли первый этап вакцинации российским препаратом «Спутник V»
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Военнослужащие рассказали, что не почувствовали никаких побочных реакций. Фото: УНМ ЛНР

Военнослужащие рассказали, что не почувствовали никаких побочных реакций. Фото: УНМ ЛНР

В Луганской Народной Республике на днях стартовал первый этап вакцинации военнослужащих Народной милиции от коронавируса. По их словам, никаких подобный реакций после прививки они не почувствовали. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

— Перенесла вакцинацию отлично, все очень замечательно, и я рада, что меня вакцинировали. Нам необходим коллективный иммунитет, чтобы избежать смертельных случаев, и вакцинация позволит такой иммунитет выработать, — рассказала военнослужащая Алена Савченко.

Еще один военный Вадим Тымченко добавил, что не чувствует побочных эффектов и остальные члены его семьи также планируют привиться от коронавируса.

Напомним, что вакцинация в Республиках Донбасса началась 1 февраля. В первую очередь прививают медработников, педагогов, сотрудников МВД, МЧС и военнослужащих Народных милиций. Все остальные могут оставить заявку на сайте Минздрава для получения вакцины.

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