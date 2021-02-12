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Коронавирус Covid-19

В ДНР зарегистрировали больше 800 случаев выздоровления от коронавируса за сутки

Лечение продолжают еще 7442 пациента
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Прирост больных за день составил 250 человек

Прирост больных за день составил 250 человек

За прошедшие сутки из медучреждений Донецкой Народной Республики выписали 842 пациента с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом прирост больных за указанный период составляет 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 11 февраля проведено 533 исследования, из них выявлено 235 случаев заболевания (44,0%) и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР было выявлено 22 471 случай заболевания коронавирусом, из них лечение в медучреждениях продолжают 7442 пациента, выписаны 13 109 человек, летальных случаев 1920.

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